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Мужчины во время сбора хлопка

Сборщикам хлопка предлагают увеличить плату за ручной труд

© Facebook / O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi
Общество
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Инициаторы данного проекта предлагают платить за каждый килограмм собранного вручную хлопка-сырца по 800 сумов, ранее такие ставки были лишь в отдельных регионах страны с учетом надбавок.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборщикам предлагается платить по 800 сумов за каждый килограмм хлопка, собранного вручную. Проект постановления кабинета министров вынесен на обсуждение.

В соответствии с документом предполагается установить заработную плату за один килограмм хлопка-сырца на первом этапе — 700 сумов, а на втором — 800 сумов. В прошлом году ставка поднималась несколько раз — с 450 до 700 сумов. В отдельных регионах осенью была назначена специальная надбавка в 100 сумов за каждый собранный килограмм.

Сборщики хлопка
© AFP 2018 /
В Узбекистане за один месяц дважды выросла цена за ручной сбор хлопка
За машинный сбор планируется заплатить 350 000 сумов за 1 тонну хлопка-сырца. Для организации сбора хлопка на местах будут созданы отряды как минимум по 100 сборщиков.

Министерство финансов Республики Узбекистан совместно с акционерным обществом "Узпахтасаноат" разработает прейскурант по оптовым ценам.

Расчет с фермерами и другими сельскохозяйственными предприятиями полностью произведут до 31 декабря.




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