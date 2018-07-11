Сборщикам хлопка предлагают увеличить плату за ручной труд

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборщикам предлагается платить по 800 сумов за каждый килограмм хлопка, собранного вручную. Проект постановления кабинета министров вынесен на обсуждение.
В соответствии с документом предполагается установить заработную плату за один килограмм хлопка-сырца на первом этапе — 700 сумов, а на втором — 800 сумов. В прошлом году ставка поднималась несколько раз — с 450 до 700 сумов. В отдельных регионах осенью была назначена специальная надбавка в 100 сумов за каждый собранный килограмм.
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