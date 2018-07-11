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Здание Министерства здравоохранения Узбекистана

Минздрав уволил главврача Ташкентского центра нефрологии

Информационная служба Министерства здравоохранения
Общество
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Министерство здравоохранения Узбекистана стремится к коренному реформированию системы, повышению качества и эффективности.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В городском центре нефрологии в Ташкенте сняли с поста главного врача А.Зуфарова, сообщает информационная служба Минздрава Узбекистана.

Исследование хромосом в лаборатории генетики. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Даничев
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Правительство занимается улучшением управленческой и организаторской работы в системе здравоохранения.

В регионах на руководящие должности за последнее время назначили 134 профессора и доктора наук из республиканских больниц и госпиталей. Должности начальников районных и городских медицинских объединений заняли 183 квалифицированных врача.

"В данное время принимаются жесткие меры по отношению к руководителям, которые относились к своей работе хладнокровно, не ставили перед собой главной целью достичь довольства народа, допускали в своей деятельности недостатки", - уточняется в сообщении.

Министерство здравоохранения изучило деятельность Ташкентского центра нефрологии и выявило безответственность главного врача, его было решено уволить.

Главная цель реформ - повышение качества и эффективности медицины в стране.

Теги:
Увольнение, врач, Минздрав Узбекистана



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