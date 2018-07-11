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Аэропорт Нукуса

Пассажирский терминал реконструировали в аэропорту Нукуса

© psdtour.ru
Общество
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Благодаря улучшениям пропускная способность воздушной гавани увеличилась вдвое, туда начнут летать международные рейсы.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Компания "Узбекистон хаво йуллари" ввела в эксплуатацию пассажирский терминал в аэропорту города Нукуса, сообщает РИА Новости.

Новое здание терминала снаружи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
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Пропускная способность воздушной гавани на северо-западе Узбекистана увеличена вдвое, теперь туда начнут летать международные рейсы.

Аэропорт Нукуса закрыли на реконструкцию 1 мая 2017 года, было отменено большое количество международных перелетов – главным образом из Москвы.

На время работ самолеты перенаправляли в аэропорт Ургенч в Хорезмской области.

Реконструированный терминал также расширен зоной предполетного контроля и выдачи багажа, в аэропорту увеличено число стоек регистрации, мощность пассажиропотока составляет 400 человек в час.

В середине июня "Узбекские авиалинии" также открыли новый терминал в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

Он способен принимать более 1200 пассажиров в час, там расположены 24 пункта паспортного контроля, зона получения багажа, "зеленый" и "красный" коридоры.

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Теги:
реконструкция, терминал, аэропорт



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