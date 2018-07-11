19:57 12 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Малыши занимаются в игровой комнате

В Узбекистане ужесточили наказание для злостных неплательщиков алиментов

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
Получить короткую ссылку
62120

Поправки к закону вступили в силу 10 июля, создатели стремятся ужесточить ответственность и внести изменения.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило об изменениях в сфере уплаты алиментов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Узбекские денежные знаки - сумы
© Flickr / Patrick Barry
В Узбекистане пойдут навстречу алиментщикам

Теперь за неуплату должника могут привлечь к административной ответственности на 15 суток. В случае задержки на более чем два месяца вводится уголовная ответственность, срок заключения может составить до 3 лет. Ранее уголовная ответственность наступала только через три месяца задержки.

Сумма алиментов за каждого ребенка возросла до 75% с одной трети минимальной заработной платы, то есть на сегодня составляет более 138 тысяч сумов.

При этом родитель может обеспечить содержание ребенка заранее, передав движимое или недвижимое имущество – квартиру, дома или машину, а также другие ценности.

Если плательщик действительно внес необходимую сумму заранее или предоставил договор залога, с него снимается запрет о выезде за границу.

Сумма залога должна составлять не менее 250 размеров заработной платы, то есть 46,7 миллиона сумов.

Теги:
Тюрьма, новый закон, алименты



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Таджик вернул потеряные деньги
    Чужого не надо

    Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Таджик вернул потеряные деньги
    Чужого не надо

    Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Железнодорожники ведут работы по подводу путей к Крымскому мосту
Скоро колеса о рельсы застучат: уложено 80% ж/д путей к Крымскому мосту
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054