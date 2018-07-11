В Узбекистане ужесточили наказание для злостных неплательщиков алиментов

Поправки к закону вступили в силу 10 июля, создатели стремятся ужесточить ответственность и внести изменения.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило об изменениях в сфере уплаты алиментов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

© Flickr / Patrick Barry В Узбекистане пойдут навстречу алиментщикам

Теперь за неуплату должника могут привлечь к административной ответственности на 15 суток. В случае задержки на более чем два месяца вводится уголовная ответственность, срок заключения может составить до 3 лет. Ранее уголовная ответственность наступала только через три месяца задержки.

Сумма алиментов за каждого ребенка возросла до 75% с одной трети минимальной заработной платы, то есть на сегодня составляет более 138 тысяч сумов.

При этом родитель может обеспечить содержание ребенка заранее, передав движимое или недвижимое имущество – квартиру, дома или машину, а также другие ценности.

Если плательщик действительно внес необходимую сумму заранее или предоставил договор залога, с него снимается запрет о выезде за границу.

Сумма залога должна составлять не менее 250 размеров заработной платы, то есть 46,7 миллиона сумов.