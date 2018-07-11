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В Ташкенте открылся Экопарк имени Бабура

Турниры по шашкам и теннису: день народонаселения отметили в Ташкенте

Хулькар Ибрагимова
Общество
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Эта дата берет свое начало 11 июля 1987 года, когда на Земле родился пятимиллиардный житель.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане 11 июля отметили Всемирный день народонаселения, сообщает портал "Народное слово".

Малыши занимаются в игровой комнате
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Учредить эту дату было решено в 1987 году, когда на Земле родился пятимиллиардный житель.

Цель – привлечь внимание к наиболее актуальным проблемам и предпринять необходимые действия между странами.

Кроме того, 2018 год – время 50-й годовщины Международной конференции по правам человека, на которой планирование семьи впервые отнесли к правам человека.

Речь идет о возможностях мужчин и женщин планировать семейную и супружескую жизнь и выбирать, иметь или нет детей.

Комитет женщин Узбекистана и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) организовали круглый стол, на котором участники обсудили значение планирования семьи.

Кроме того, в честь знаменательной даты в Ташкенте организовали спортивные соревнования по бегу, шашкам и настольному теннису между семьями.

Ранее сообщалось о вступлении в силу изменений закона об алиментах. Теперь за неуплату должника могут привлечь к административной ответственности на 15 суток, а просрочка на более чем два месяца наказывается тюремным сроком до 3 лет.

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Теги:
Семья, праздник, организация, Земля



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