Турниры по шашкам и теннису: день народонаселения отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане 11 июля отметили Всемирный день народонаселения, сообщает портал "Народное слово".
Учредить эту дату было решено в 1987 году, когда на Земле родился пятимиллиардный житель.
Цель – привлечь внимание к наиболее актуальным проблемам и предпринять необходимые действия между странами.
Кроме того, 2018 год – время 50-й годовщины Международной конференции по правам человека, на которой планирование семьи впервые отнесли к правам человека.
Речь идет о возможностях мужчин и женщин планировать семейную и супружескую жизнь и выбирать, иметь или нет детей.
Комитет женщин Узбекистана и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) организовали круглый стол, на котором участники обсудили значение планирования семьи.
Кроме того, в честь знаменательной даты в Ташкенте организовали спортивные соревнования по бегу, шашкам и настольному теннису между семьями.
Ранее сообщалось о вступлении в силу изменений закона об алиментах. Теперь за неуплату должника могут привлечь к административной ответственности на 15 суток, а просрочка на более чем два месяца наказывается тюремным сроком до 3 лет.