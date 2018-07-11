Чтобы помнили: в Ташкенте отреставрировали мемориал "Мужество"

Вокруг мемориала разбили зеленый парк и высадили цветы, полностью заменили покрытие площади.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте завершилась реконструкция мемориального памятника "Мужество", сообщает пресс-служба хокимията.

Пресс-служба хокимията Памятник "Мужество" реконструировали в Ташкенте

Вокруг мемориала высадили цветы и разбили парк, а также заменили покрытие площади и поставили скамейки.

Вечером и ночью площадь подсвечена прожекторами и дополнительной иллюминацией.

Хокимият Ташкента В Ташкенте реконструируют мемориальный комплекс "Мужество"

Специалистам удалось провести реконструкцию всего за 20 дней.

Мемориал открыли в мае 1970 года, смысловой центр памятника – куб из черного лабрадорита, он расколот надвое.

На одной стороне вырезана дата знаменитого Ташкентского землетрясения – 26 апреля 1966 года, на другой – циферблат часов со стрелками, которые указывают время трагедии – 5 часов 24 минуты.

Куб раскалывает трещина, символизирующая разлом земли, она продолжается до подножия бронзовой фигуры.

Главный образ — женщина с ребенком, он наполнен глубоким символическим смыслом. Одной рукой она делает отстраняющее движение и словно защищает дитя от беды.

Впереди – мужская фигура, она рвется вперед и заслоняет женщину от удара стихии.

Ташкентское землетрясение 1966 года оказалось самым разрушительным в истории республики. Сила подземных толчков составляла около восьми баллов по шкале Рихтера. Только небольшая глубина эпицентра позволила избежать многочисленных жертв среди населения. Несмотря на масштабные разрушения - в основном в старой части города - в результате погибли только восемь человек.

На восстановление полуразрушенной столицы Узбекской ССР съехались строители и просто добровольцы со всего Советского Союза, за несколько лет отстроившие Ташкент практически заново.