Чтобы помнили: в Ташкенте отреставрировали мемориал "Мужество"

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте завершилась реконструкция мемориального памятника "Мужество", сообщает пресс-служба хокимията.
Вокруг мемориала высадили цветы и разбили парк, а также заменили покрытие площади и поставили скамейки.
Вечером и ночью площадь подсвечена прожекторами и дополнительной иллюминацией.
Мемориал открыли в мае 1970 года, смысловой центр памятника – куб из черного лабрадорита, он расколот надвое.
На одной стороне вырезана дата знаменитого Ташкентского землетрясения – 26 апреля 1966 года, на другой – циферблат часов со стрелками, которые указывают время трагедии – 5 часов 24 минуты.
Куб раскалывает трещина, символизирующая разлом земли, она продолжается до подножия бронзовой фигуры.
Главный образ — женщина с ребенком, он наполнен глубоким символическим смыслом. Одной рукой она делает отстраняющее движение и словно защищает дитя от беды.
Впереди – мужская фигура, она рвется вперед и заслоняет женщину от удара стихии.
На восстановление полуразрушенной столицы Узбекской ССР съехались строители и просто добровольцы со всего Советского Союза, за несколько лет отстроившие Ташкент практически заново.