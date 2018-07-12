Владелец кафе в Андижане осужден за отравление свыше 200 человек мороженым

В середине мая с пищевым отравлением были госпитализированы 186 человек, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Владелец кафе в Андижанской области Узбекистана осужден на пять лет условно за продажу испорченного мороженого, которым отравились более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

© AFP 2018 / LOIC VENANCE Гости ЭкоПарка сняли на видео, как фризер для мороженого моют водой из озера

В середине мая более 200 человек отравились купленным в кафе мороженым. С пищевым отравлением были госпитализированы 186 человек, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии.

"Суд назначил Бултирбоеву (владелец кафе. – Ред.) наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и с применением статьи "Условное осуждение" признал назначенное наказание условным и установил ему два года испытательного срока", - сказал собеседник агентства.

По его словам, статья, по которой осужден владелец кафе, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В ходе суда было установлено, что кафе работало без соответствующего разрешения, на его территории не соблюдались правила дезинфекции посуды и оборудования для изготовления мороженого, добавил представитель суда.

Напомним, в июне посетители ЭкоПарка в Ташкенте сняли на видео, как фризер для мороженого моют водой из искусственного озера.