Правоохранители Узбекистана начали работать с беспилотниками

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Узбекские правоохранители начали работать с дронами, сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекистан будет производить беспилотники

Первыми использовать дроны стали сотрудники Управления внутренних дел Самаркандской области. Устройства помогут предотвращать преступления в местах массового скопления людей и повысят эффективность работы правоохранительных органов.

Скорость полета эксплуатируемых дронов – 80 километров в час, высота полета – до километра, уточнили в УВД Самаркандской области.

Напомним, ранее государственное унитарное предприятие "Геоинновационный центр" при Госкомгеокадастре и китайский производитель дронов BShark Holdings Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий.