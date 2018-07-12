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Лист бумаги в руке

Управления народного образования больше не будут одобрять выезд за границу

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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48140

Теперь анкета-заявление для выезда несовершеннолетнего лица заверяется печатью только в самой школе.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Узбекистане для выезда несовершеннолетних за границу больше не нужно получать разрешение городских и районных управлений народного образования. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

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CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
Долой бюрократию: в Узбекистане отменят справки, выдаваемые махаллями
Ранее, прежде чем школьнику выехать за рубеж, необходимо было одобрить специальную анкету-заявление в Управлениях народного образования, после чего заявитель отправлялся за печатью в учебное учреждение.

"Данная процедура занимала много времени, создавая для людей лишнюю волокиту", - уточняется в сообщении.

Теперь анкета-заявление для выезда несовершеннолетнего лица заверяется печатью только в самой школе.

Ранее стало известно, что в Узбекистане отменят справки, выдаваемые махаллями. Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.

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