Управления народного образования больше не будут одобрять выезд за границу

Теперь анкета-заявление для выезда несовершеннолетнего лица заверяется печатью только в самой школе.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Узбекистане для выезда несовершеннолетних за границу больше не нужно получать разрешение городских и районных управлений народного образования. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

Ранее, прежде чем школьнику выехать за рубеж, необходимо было одобрить специальную анкету-заявление в Управлениях народного образования, после чего заявитель отправлялся за печатью в учебное учреждение.

"Данная процедура занимала много времени, создавая для людей лишнюю волокиту", - уточняется в сообщении.

Теперь анкета-заявление для выезда несовершеннолетнего лица заверяется печатью только в самой школе.

Ранее стало известно, что в Узбекистане отменят справки, выдаваемые махаллями. Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.