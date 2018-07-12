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Депутат из Ферганской области задержана за взятку в 7 тысяч долларов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Депутат дангаринского Кенгаша Мухае Кадырова обещала посодействовать в поступлении в вуз. Парламентарий задержана, ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сотрудники СГБ Узбекистана задержали депутата одного из кенгашей Ферганской области, которая за взятку в семь тысяч долларов обещала посодействовать в поступлении в вуз, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

"Депутат дангаринского Кенгаша народных депутатов Мухае Кадырова, занимающая должность методиста Кокандского государственного педагогического института, вместе со своей знакомой Машхурой Абдурахимовой вступила в преступный сговор для содействия абитуриентам в поступлении в вуз за денежное вознаграждение", – говорится в материале телеканала.

За поступление в педагогический институт подозреваемые в мошенничестве потребовали у жителя Бешарыкского района 7 тысяч долларов. Помимо этого женщины вымогали 800 долларов у другого гражданина за содействие при поступлении в Кокандский медицинский колледж.

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Кадырову и Абдурахимову задержали с поличным в момент передачи им денег. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее правоохранительные органы провели рейд в Ташкентской области по выявлению фактов взяточничества среди педагогов и сотрудников образовательных учреждений. В ходе мероприятий были задержаны несколько лиц, подозреваемых в получении взяток с абитуриентов за помощь при поступлении в учебные заведения.

Теги:
СГБ, Ферганская область, Мошенничество, взятка, Коррупция



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