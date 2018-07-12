Депутат из Ферганской области задержана за взятку в 7 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сотрудники СГБ Узбекистана задержали депутата одного из кенгашей Ферганской области, которая за взятку в семь тысяч долларов обещала посодействовать в поступлении в вуз, сообщает телеканал "Узбекистан 24".
"Депутат дангаринского Кенгаша народных депутатов Мухае Кадырова, занимающая должность методиста Кокандского государственного педагогического института, вместе со своей знакомой Машхурой Абдурахимовой вступила в преступный сговор для содействия абитуриентам в поступлении в вуз за денежное вознаграждение", – говорится в материале телеканала.
За поступление в педагогический институт подозреваемые в мошенничестве потребовали у жителя Бешарыкского района 7 тысяч долларов. Помимо этого женщины вымогали 800 долларов у другого гражданина за содействие при поступлении в Кокандский медицинский колледж.
Ранее правоохранительные органы провели рейд в Ташкентской области по выявлению фактов взяточничества среди педагогов и сотрудников образовательных учреждений. В ходе мероприятий были задержаны несколько лиц, подозреваемых в получении взяток с абитуриентов за помощь при поступлении в учебные заведения.