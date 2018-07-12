В Узбекистане депутаты предлагают снизить стоимость контрактов в вузах

Депутаты хотят пересмотреть принципы оплаты контрактов в вузах и снизить стоимость обучения за счет отказа от стипендий.

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, члены фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Абдурашид Абдукодиров и Расул Кушербаев выступили с предложениями по снижению стоимости обучения в вузах.

Sputnik / Виталий Аньков Контракты в вузах Узбекистана будут измерять в минимальных зарплатах

По их мнению, "заморозка" стоимости контрактов в 2017-2018 году стала большим облегчением для студентов и их родителей. Однако, учитывая ежегодный рост стипендий и зарплат, было очевидным, что такое не могло продолжаться каждый год.

"Нас, честно говоря, беспокоит рост стоимости контрактов, поскольку от этого страдают люди. Наши предложения не нанесли бы ущерба бюджету. В среду мы снова их направили в кабинет министров и соответствующие структуры аппарата президента. В течение 10-15 дней мы должны получить ответ. Отказ от предложений должен быть обоснованным. Мы продолжим поднимать эту тему на слушаниях в парламенте", — заявил Расул Кушербаев.

"Потому что постоянный рост затрат без изменения дохода не будет долго длиться в условия рыночной экономики. В целом, мы слышали ранее, что стоимость контрактов может значительно увеличиться. Поэтому студенты очень бурно встретили эту новость. Мы направили в вышестоящие организации предложения по сокращению суммы оплаты контрактов. Однако, к сожалению, по этим предложениям соответствующие лица никакого ответа не дали", - говорится в заявлении.

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov Зачем Узбекистан переходит на систему трехлетнего обучения бакалавров

В заявлении депутатов сказано, что их предложения по снижению размера оплаты за обучение учтены не были, соответствующие органы на них никак не отреагировали.

Предложения заключаются в том, чтобы снизить издержки и установить дифференцированную сумму контракта в зависимости от набранных абитуриентами баллов.

Кроме того, предлагается уменьшить или отменить стипендию, которая занимает основную часть суммы контракта.

Общая квота приема бакалавров на 2018/2019 учебный год составляет 69,2 тысячи человек (по гранту — 17 654, на платной основе — 51 546). Получается, что 17 654 студентов обучаются за счет бюджета, а студенты, в том числе набравшие на несколько баллов меньше, вынуждены платить контракт в течение четырех лет (при этом сумма ежегодно повышается).

По предложению депутатов, 8304 лучших студентов из 69,2 тысячи (12%) могут обучаться полностью бесплатно по государственному гранту, столько же студентов могут платить 45% суммы контракта, следующие 8304 студента — 60% контракта, еще 12% — 85% контракта, а остальные 52%, или 35 984 студента, — 100% от стоимости контракта.

В результате большое количество студентов могут получить существенную скидку, при этом число оплачивающих контракт увеличится на 215 студентов (дополнительные поступления могут составить ориентировочно 1,8 млрд сумов).

Следующее предложение касается выплаты стипендий. При оплате суммы контракта по частям (за полгода) студент мог месяцами не получать стипендию, пока не оплатит всю сумму. Такой порядок ставит под сомнение необходимость существования стипендии как формы финансовой поддержки студентов, отмечают депутаты.

Они предлагают по желанию студента вычитать сумму стипендии в период каникул и ограничить стипендию одним минимальным размером зарплаты. Таким образом, социальная защита студента будет обеспечиваться одним МРЗП, а сумма контракта может снизиться на 1,7-5,3 млн сумов.

При полном же отказе от стипендий в вузах Узбекистана стоимость контракта не превышала бы 1,5-2 млн сумов, подчеркивают представители УзЛиДеП.

"Справедливости ради следует сказать, что некоторые в одностороннем порядке сравнивали суммы контрактов Узбекистана с университетами Германии, Японии и других стран. В Германии обучение в вузах бесплатное или в Японии оплата за обучение равна средней заработанной плате, там студентам стипендии практически не выплачиваются. Важно отметить, что в течение одного учебного года 3,5-7 млн сумов от суммы контракта для одного студента в Узбекистане снова оплачиваются как стипендия.

Если бы вообще не выплачивали стипендию студенту, сумма платежа за контракт составляла не более 1,5-2 миллионов сумов, что несильно отличалось бы от среднемесячной зарплаты в нашей стране", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что каждый год на основе контракта 90-95% студентов продолжают обучение, и каждый год 0,5% студентов отчисляются за неуплату суммы контракта за обучение.