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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

Младенец высокого полета: как экипаж рейса Ош — Екатеринбург принял роды

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Мама малыша, получившего имя Уралбек, родом из Узбекистана, но живет в Челябинской области, они с супругом летали к родственникам в Кыргызстан и уже возвращались домой, но у их сына, как оказалось, другие планы.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Борпроводники рейса Ош — Екатеринбург в начале июля приняли роды у пассажирки, мальчика назвали Уралбеком в честь "Уральских авиалиний".

Мама малыша родом из Узбекистана, но давно вместе с мужем живет в Челябинской области. Этим летом они летали к родственникам в Кыргызстан и уже возвращались домой, передает РИА Новости

Обычно беременным на больших сроках не рекомендуют летать. Чтобы попасть на рейс, будущая мама должна сходить к гинекологу за письменным разрешением и взять с собой обменную карту. Это обязательное условие любой авиакомпании. Беременная пассажирка, как и полагается, прошла проверки, показала все справки, но потом сдала их в багаж. К родам она не готовилась, малыша ждала только в августе, рассказала бортпроводница Татьяна Юрьева из Екатеринбурга, которая устроилась бортпроводником всего три месяца назад. Раньше работала врачом, поэтому умела принимать роды. Однажды, вспоминает она, ей даже пришлось это делать прямо в машине скорой помощи.

"Каждый бортпроводник проходит первоначальную подготовку, где есть курсы доврачебной помощи. В том числе там учат, как правильно принимать роды, а именно — что есть в аптечке и как этим пользоваться. Но это все только в теории, на практике с таким редко сталкиваются. У всего экипажа, в том числе и пилотов, это был дебют, хотя мои коллеги летают много лет", — поделилась Юрьева.

Когда беременная пассажирка пожаловалась на боли, самолет уже набирал высоту. К ней подошла старший бортпроводник Татьяна Булаева. Выяснилось, что у Светланы уже отошли воды и она рожает. Хотя сама женщина не чувствовала схваток. Бортпроводник Татьяна Юрьева как самая опытная вызвалась принимать малыша.

Бортпроводник Татьяна Юрьева
© vk.com / Уральские авиалинии
Бортпроводник Татьяна Юрьева

По ее словам, бортпроводники быстро достали специальные ширмы и стерильные пеленки, чтобы никому из других пассажиров не было дискомфортно. Однако с учетом того, что во время взлета нельзя покидать кресла, а борт был полон, пришлось экспериментировать. Повезло, что бизнес-класс почти пустовал. Пока лайнер разворачивался обратно в Ош, члены экипажа освободили ряд и устроили там рожающую женщину.

"А если бы бизнес-класс был занят, устроились в комнате бортпроводников. Или еще что-нибудь придумали", — объяснила Юрьева.

Поскольку медкарта осталась в багажном отделении, о протекании беременности спрашивали прямо во время родов.

"Мы ничего не успевали, все впопыхах. Но команда у нас получилась слаженная. Сделали все правильно. О том, что ребенок семимесячный и роды преждевременные, я узнала, лишь когда увидела малыша — он совсем маленький, два с лишним килограмма. Так сказать, определили на глаз, и мама подтвердила: шла только 29-я неделя", — поделилась впечатлениями бортпроводник.

С того момента, как беременная Светлана пожаловалась экипажу на боли, и до того, как ребенок оказался в руках бортпроводницы, прошло не более десяти минут.

"Роды пролетели стремительно. И мальчик такой активный! Через 15 минут уже двигал ручками, открыл глаза, да и вел себя весьма бодро, даже не подозревал, при каких обстоятельствах родился", — шутит бортпроводница.

Командир Сергей Ковалев предупредил диспетчеров аэропорта в Оше, что понадобится медицинская помощь. На взлетно-посадочной полосе их встречала скорая. Маму и малыша передали врачам, которые доставили их в роддом. Борт у авиакомпании всего один, поэтому никто из пассажиров не вставал с места. Судно дозаправили и снова отправили в Екатеринбург.

"Хорошо, что пассажиры проявили понимание. Никто не ворчал, наоборот. Мы уже начали следить за жизнью малыша. Позвонили в больницу, узнали, что все хорошо. Акушеры, в свою очередь, поблагодарили нас за работу", — порадовалась Юрьева.

Роды, к счастью для борпроводников, прошли как по учебнику — быстро и без осложнений. Тем не менее, хотя члены экипажа в теории знают, как выступить в роли акушера, далеко не каждый отважится на такое.

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У каждой авиакомпании свои правила перевозки будущих мам. На сайтах есть рекомендации для пассажиров, в том числе и беременных: чаще всего их просят воздерживаться от полета. Многие официально запрещают перелет после 36-й недели беременности либо настоятельно не рекомендуют путешествовать на последних месяцах. Женщины в положении подписывают документ, где сказано, что авиакомпания не несет ответственности за последствия, потому что во время полета на организм воздействует слишком много различных факторов.

Однако многие авиаперевозчики делают подарки мамам и малышам, появившимся на свет в их самолетах. Например, пожизненное право на бесплатные полеты, как индийская Jet Airways. "Уральские авиалинии" тоже готовят подарок новорожденному Уралбеку, но какой — пока тайна.




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