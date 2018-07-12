В Ташкенте 55 граждан без места жительства получили паспорта

Выдача проходила в торжественной обстановке в Центре реабилитации в столице, людей приехали поздравить представители управления миграции и ГУВД.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Центре реабилитации в Ташкенте 55 человек без определенного места жительства получили биометрические паспорта, сообщает пресс-служба ГУВД.

Пресс-служба ГУВД Людям без определенного места жительства вручили паспорта

Выдача документов проходила в торжественной обстановке, поздравить людей в трудной жизненной ситуации приехали начальник Главного управления миграции и оформления гражданства полковник Бадриддин Шорисхиев и заместитель начальника ГУВД полковник Дониер Ташходжаев.

Кроме того, на мероприятии присутствовали руководители Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.

"Вручая паспорта, Бадриддин Усманович и Дониер Бахтиярович поздравили виновников торжества со столь знаменательным событием и выразили надежду, что они не преминут воспользоваться возможностью начать новую жизнь", - уточняется в сообщении.

Центр реабилитации в Ташкенте призывает жителей города оказать помощь людям без определенного места жительства – принести мужскую или женскую одежду, средства гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, то есть крупы, соль, сахар, растительное масло, а также предметы для организации досуга, книги и настольные игры.

Кроме того, в организации ждут энтузиастов, готовых проводить культурно-массовые мероприятия – концерты, литературные вечера, мини-спектакли и психологические тренинги.