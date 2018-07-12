Уложено более 80% железнодорожных путей к Крымскому мосту

В перспективе они соединят мост с транспортной системой материковой России, путь строят бесстыковым способом.

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Завершено более 80% укладки железнодорожных путей к Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

Они соединят мост с транспортной системой материковой России.

Со стороны Таманского полуострова бесстыковым способом строят двухпутный подход из шпально-рельсовых плетей, длина каждой из которых составляет до 800 метров.

Специалисты называют такой способ проведения строительных работ бархатным.

Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса поездов характерно стучат.

Инфраструктура на Таманском полуострове создается в рамках проекта развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна.

В середине мая прошло торжественное открытие Крымского моста.

В мероприятии участвовал президент России Владимир Путин, он лично проехал за рулем КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытывали мост на прочность.

К июню по мосту успели проехать свыше 200 тысяч автомобилей.