Автомобили Минобороны получат новые номерные знаки

На всех номерах появится аббревиатура MV - сокращение от Mudofaa vazirligi.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. У служебных автомобилей центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана будут государственные регистрационные номерные знаки нового образца, сообщила пресс-служба министерства.

На новых знаках на белом фоне будут указаны код региона (например, 01 — Ташкент), порядковый номер из четырех цифр и буквы MV (аббревиатура от Mudofaa vazirligi — Министерство обороны).

Новые номерные знаки получат и все виды военного автотранспорта войск Минобороны. На них также будет нанесен четырехзначный код, но на черном фоне.