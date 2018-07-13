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Боевики Талибан, архивное фото

Талибы взяли под контроль граничащую с Таджикистаном территорию

© AP Photo / Hekmat Aimaq
Общество
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Тема:
Борьба с терроризмом (46)
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Боевики радикального движения "Талибан" захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль значительную часть граничащей с Таджикистаном территории в Афганистане, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как уточняется, боевики захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар в четверг утром.

Есть угроза полного захвата талибами уезда Хваджа Гхар, а также соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала, расположенных на границе с Таджикистаном, так как в настоящее время на этой территории власти не располагают достаточными силами и средствами для отражения атаки.

Радикальные исламисты
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Ранее в четверг СМИ сообщили об атаке боевиков в граничащем с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз.

Боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20.

Экстремисты забрали с собой все имевшееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными обвинения Вашингтона в адрес России в якобы сотрудничестве с радикальным движением "Талибан" в Афганистане, заявив, что США пытаются тем самым скрыть свои просчеты в стране, в частности, фактическое "спонсирование" талибов.

Тема:
Борьба с терроризмом (46)
Теги:
талиб, Афганистан, Таджикистан



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