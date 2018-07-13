Глава Минобра: зарплаты учителям надо увеличивать в разы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил конкретную задачу по кардинальному пересмотру роли этой профессии в обществе. Но для эффективной работы системы образования, уверен министр, необходимо соответствующее финансирование.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook призвал обратить внимание на условия работы школьных учителей.

Президент Шавкат Мирзиёев поставил конкретную задачу по кардинальному пересмотру роли этой профессии в обществе, идет подготовка соответствующих документов.

Шерматов указал, что на сегодня в системе высшего образования работают более 66 тысяч педагогов без высшего образования, менее 30% составляют мужчины, в Ташкенте – всего 10%.

Уровень средней зарплаты учителей за последние три года в этой сфере имеет один из самых низких темпов роста.

"Для реального исправления ситуации зарплаты в сфере народного образования необходимо увеличить в разы, а не на несколько процентов. Это также будет стимулировать потребительский спрос и увеличение экономической активности на местах", — отмечает глава Минобра.

По его словам, на уровень доходов педагогов негативно влияет и принудительная подписка на различные профильные газеты и журналы, а также покупка билетов на проводимые развлекательные мероприятия и аттестации. Все это бьет по кошельку работников системы образования.

"А потом все удивляются, почему увеличиваются поборы в школах, снижается качество образования, ухудшается воспитание молодёжи, увеличиваются случаи правонарушений, суицидов среди учащихся", — заметил министр.

Шерматов уверен, что государству необходимо сконцентрироваться на инвестициях централизованных средств в образование и создать привлекательную инвестиционную среду.