Глава Минобра: зарплаты учителям надо увеличивать в разы

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook призвал обратить внимание на условия работы школьных учителей.
Президент Шавкат Мирзиёев поставил конкретную задачу по кардинальному пересмотру роли этой профессии в обществе, идет подготовка соответствующих документов.
Шерматов указал, что на сегодня в системе высшего образования работают более 66 тысяч педагогов без высшего образования, менее 30% составляют мужчины, в Ташкенте – всего 10%.
Уровень средней зарплаты учителей за последние три года в этой сфере имеет один из самых низких темпов роста.
"Для реального исправления ситуации зарплаты в сфере народного образования необходимо увеличить в разы, а не на несколько процентов. Это также будет стимулировать потребительский спрос и увеличение экономической активности на местах", — отмечает глава Минобра.
"А потом все удивляются, почему увеличиваются поборы в школах, снижается качество образования, ухудшается воспитание молодёжи, увеличиваются случаи правонарушений, суицидов среди учащихся", — заметил министр.
Шерматов уверен, что государству необходимо сконцентрироваться на инвестициях централизованных средств в образование и создать привлекательную инвестиционную среду.