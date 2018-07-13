Частным школам в Узбекистане могут разрешить выдавать аттестаты

Эту проблему министр образования Шерзод Шерматов затронул на встрече с представителями сферы 11 июля.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Министр образования Шерзод Шерматов обсудил с представителями частных школ проблемы в этой сфере, сообщает портал "Новости Узбекистана".

В частности, участники встречи затронули такие проблемы, как невозможность получения дивидендов, отсутствие налоговых льгот, сложность получения учебных корпусов и помещений в аренду.

Особое внимание собравшиеся обратили на пробелы в законодательстве, которые не предполагают возможность частных школ выдавать аттестаты выпускникам. Вопрос предполагается решить в ближайшее время.

Кроме того, учителям частных школ могут предоставить возможность учиться в институтах повышения квалификации.

Глава Минобра готов содействовать развитию таких образовательных учреждений.

Кроме того, Шерзод Шерматов также призвал увеличить в разы зарплаты школьных учителей в Узбекистане.

Он поставил конкретную задачу по кардинальному пересмотру роли этой профессии в обществе.