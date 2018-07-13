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Подписание документа, архивное фото

Узбекистан исключил бизнесмена Гафура Рахимова из списка разыскиваемых

© Flickr / UNC - CFC - USFK
Общество
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23101

Рахимов был объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана исключили исполняющего обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса, гражданина республики Гафура Рахимова из списка лиц, объявленных в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

Сотрудник правоохранительных органов
Sputnik / Владимир Песня
Бизнесмен Рахимов и его супруга объявлены в розыск

В середине июня узбекские СМИ сообщили, что информация и фотография Рахимова были размещены на сайте МВД Узбекистана в разделе "разыскиваемые лица". Официальные представители МВД не комментировали эти сообщения.

"Рахимов исключен из списка объявленных в международный розыск, мера пресечения "заключение под стражу", инициированная заочно, была заменена ему на подписку о надлежащем поведении", - уточнил собеседник агентства.

Рахимов был объявлен в розыск по обвинению по статьям "Вымогательство", "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности" и "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Они предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

"Учитывая то, что обвиняемый сотрудничает со следствием, с его стороны не чинятся препятствия установлению истины по делу, присутствует раскаяние в содеянном, возмещается нанесенный ущерб, мера пресечения изменена на иную", - добавил собеседник.

Флаг США на фоне города
© AFP 2018 / LOIC VENANCE
Бизнесмен Рахимов намерен добиться исключения из санкционного списка США

В мае AIBA в пресс-релизе сообщила, что Рахимов обратится в департамент по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для исключения своего имени из санкционного SDN-листа (так называемый "черный список"). Рахимов заявил, что никогда не был связан ни с какими организованными преступными группами и ему никогда не предъявляли обвинений и тем более не признавали виновным в каком-либо преступлении ни в одной стране мира. Рахимов тогда же поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию для исключения его имени из санкционного списка. Власти США ввели санкции против Рахимова в декабре 2017 года.




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