Лола Каримова-Тилляева продала рынок "Абу-Сахий" в Ташкенте

Кто стал новым владельцем бизнеса, пока неизвестно.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева продала крупный коммерческий рынок "Абу-Сахий", передает Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые со сделкой.

Кто стал новым владельцем бизнеса, не сообщается.

REUTERS / Stringer Рынок Абу-Сахий в Ташкенте

В 2016 году налоговые органы подвергли рынок проверке по факту нарушения валютного и таможенного законодательства. Тогда источник в силовых структурах сообщал, что в последние несколько лет товары на рынок завозились в Узбекистан с нарушением таможенного законодательства и продавались без уплаты налоговых сборов.