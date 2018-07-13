О чем Инфантино разговаривает с президентами во время футбола

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, о чем он разговаривает в ложе с лидерами стран во время матчей чемпионата мира по футболу, пишет РИА Новости.

"Мы говорим о футболе, об эмоциях. По ходу матча мне приходится кого-то успокаивать. Но если я скажу одному, что ваша команда забьет, второй на меня обидится. Я как судья в этот момент, - признался Инфантино. - Конечно, там все дипломатично, и смертельно на меня никто не обидится. Это живые люди, как и мы с вами, и они время от времени тоже хотят расслабиться, посмеяться и посмотреть футбол".

"Знаете, когда люди, большие политики, приезжают сюда, мы говорим не о политике, мы обсуждаем футбол. Мы со всеми главами государств пытаемся говорить о футболе. Это то, о чем мы говорили на предыдущих матчах", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".