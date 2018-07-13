Широкий выбор: абитуриенты смогут подать документы в несколько вузов

Это предусмотрено в проекте Стратегии инновационного развития Узбекистана до 2021 года.

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. Абитуриенты в Узбекистане в ближайшее время смогут подавать документы в несколько вузов, говорится в проекте Стратегии инновационного развития до 2021 года.

Это нововведение было предложено с целью совершенствования системы образования и развития человеческого капитала в республике.

"Для обеспечения инновационного прорыва страна должна иметь качественную систему образования на всех уровнях", - уточняется в сообщении.

Среди самых актуальных проблем указаны низкий охват дошкольным образованием, несоответствие системы образования потребностям экономики, слабое взаимодействие между высшей школой и бизнесом.

Накануне депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса предложили снизить стоимость контрактов в вузах.

По их мнению, "заморозка" стоимости контрактов в 2017-2018 году стала большим облегчением для студентов и их родителей.