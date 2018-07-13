Узбекистан войдет в топ-50 самых инновационных стран к 2030 году

В документе сказано, что государственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) будут увеличены до 1% от ВВП против 0,21% от ВВП в 2016 году.

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Узбекистан намерен к 2030 году войти в число пятидесяти передовых стран в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII), следует из проекта стратегии инновационного развития страны.

Проект опубликован в пятницу на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Министерство инновационного развития Узбекистана. Планируется, что документ вступит в силу с 1 августа.

"Для достижения цели по вхождению Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса... утвердить стратегию инновационного развития Республики Узбекистан до 2021 года", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, стратегия предусматривает увеличение государственных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до 1% от ВВП против 0,21% от ВВП в 2016 году. Также планируется создание специальных инновационных фондов и банков, венчурных фондов. Стратегия также предусматривает установление квот в зарубежных кредитных линиях для развития инновационной инфраструктуры, закупку оборудования в целях реализации высокоэффективных инновационных проектов под гарантии государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году подписал указ об образовании Министерства инновационного развития республики, которое будет осуществлять единую государственную политику в сфере научно-технического развития Узбекистана. Также был создан фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Глобальный индекс инноваций рассчитывается ежегодно с 2007 года при участии международной школы бизнеса INSEAD, Корнельского университета и Всемирной организации интеллектуальной собственности. В 2015 году Узбекистан занял 122-е место в рейтинге GII, в 2016-2017 году из-за отсутствия ряда показателей страну не включили в рейтинг. В пятерку наиболее инновационных стран в 2018 году вошли Сингапур, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Швейцария.