Начальника Ташкентского областного бюро судмедэкспертизы уволили

При проведении экспертиз и составлении заключений использовались непригодные медицинские средства, обнаружились и другие нарушения.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Начальник Ташкентского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Мухамадали Хайдаров освобожден от должности после жалоб граждан, собранные материалы переданы в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"После получения Министерством здравоохранения обращения группы граждан проведена служебная проверка в Ташкентском областном бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что в качестве государственного судебного эксперта трудился специалист с дипломом, не признанным в Республики Узбекистан. Также вскрылся неправильный расчет заработной платы и других выплат, проведение экспертизы и составление заключений с использованием абсолютно непригодных медицинских средств.

Собранные материалы направлены в органы прокуратуры для принятия решения об ответственности виновных лиц, подчеркнули в министерстве.