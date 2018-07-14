UzAirways доставит тысячу болельщиков из Парижа и Загреба на финал ЧМ

Финальный матч между Францией и Хорватией состоится 15 июля в Москве.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари в субботу и воскресенье чартерными рейсами доставит 960 болельщиков сборных Франции и Хорватии из Парижа и Загреба в Москву, где пройдет финал чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба НАК.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 14 и 15 июля выполнит чартерные рейсы по маршруту Париж – Москва - Париж и Загреб - Москва - Загреб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания перевезет 960 болельщиков двух команд. Выполнение рейсов запланировано на самолете Boeing 767, уточняет авиаперевозчик.

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С начала чемпионата "Узбекские авиалинии" уже выполнили несколько чартеров. В частности, 7 июля авиакомпания перевезла 240 английских болельщиков из Лондона в Самару на четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции. Кроме того, были выполнены чартеры для болельщиков и футболистов сборных Мексики, Польши, Уругвая.

Финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.