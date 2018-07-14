В ЦБ рассказали, когда в Узбекистане можно будет покупать наличную валюту

По словам представителя Центробанка, чаще всего население обменивает валюту на сумы, а не наоборот.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Директор департамента Центрального банка Бобур Абубакиров заявил, что республика "обязательно придет к продаже наличной валюты населению".

© Sputnik / Антон Денисов Банки Узбекистана начали выдавать наличную валюту

"Сейчас наблюдается снижение потребности в ней (ред.: валюте), так как все обменивают ее на сумы. Нужно немного времени, думаю, это не за горами", – сказал Абубакиров корреспонденту АН Podrobno.uz.

По его словам, в настоящее время в Узбекистане работает порядка тысячи пунктов, где можно обменять иностранную валюту на национальную.

Напомним, в конце марта было принято постановление президента о снятии наличных долларов, приобретенных на конверсионную карту. Узбекские банки с 1 апреля приступили к выдаче долларов и евро с этих карт.