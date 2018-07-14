Посол Неъматов: Ислама Каримова называли политической глыбой

Дипломат подчеркнул, что на пространстве СНГ Каримов пользовался огромным уважением как опытный, дальновидный и прагматичный политик.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Неъматов рассказал, что первого президента республики Ислама Каримова в частных беседах называли политической глыбой.

Он подчеркнул, что на пространстве СНГ Каримов пользовался огромным уважением как опытный, дальновидный и прагматичный политик, его уважали за конкретность и твердость в отстаивании своей позиции.

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"Мне запомнился один эпизод, свидетельствующий о большом уважении к лидеру Узбекистана. В Георгиевском зале Кремля 30 ноября 2001 года состоялся прием, устроенный от имени президента Российской Федерации в честь 10-летия СНГ, в нем также принял участие первый президент России Ельцин. Путин, сказав много теплых слов в адрес Ислама Каримова, попросил его выступить первым. Ислам Абдуганиевич в очень вежливой форме ответил, что среди коллег есть президенты и постарше его. Но в это время остальные лидеры СНГ бурными аплодисментами поддержали предложение главы России", – рассказал Неъматов в интервью Podrobno.uz.

Дипломат отметил, многие эксперты считают, что, во многом благодаря позиции лидера Узбекистана, такие региональные организации, как СНГ, ШОС, не превратились в дискуссионные клубы и избежали политизации.