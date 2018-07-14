Кадровая комиссия и брифинги для СМИ: как будут повышать доверие к судьям

В новом указе Мирзиёева отмечается, что сейчас суды неудовлетворительно работают с общественностью и журналистами, что "приводит к снижению доверия населения к судебной власти".

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил указ о мерах по совершенствованию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам судебной власти.

В документе подчеркивается, что основной приоритет государственной политики - обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, а также повышение уровня доступа к правосудию.

В указе отмечается, что в настоящее время суды неудовлетворительно работают с общественностью и журналистами, что "приводит к снижению доверия населения к судебной власти".

Обращается внимание на то, что в судебных органах происходит постоянная текучка кадров.

В связи с имеющимися проблемами президент постановил систематически опубликовать на официальных интернет-ресурсах решения Верховного суда Узбекистана.

Кроме того, председатели областных судов и их заместители должны будут проводить ежеквартальные брифинги для СМИ.

К тому же, в каждом регионе страны появится комиссия, которая поможет формированию судейского корпус для того, чтобы сделать отбор на должности судей объективным и прозрачным.