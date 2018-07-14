В ОВД Каттакургана, где женщину заставили раздеться, сменился начальник

ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В ОВД Каттакургана Самаркандской области, где оперативник заставил подозреваемую в краже денег женщину раздеться догола, сменился начальник, передает пресс-служба МВД республики.
Новым начальником отдела внутренних дел города Каттакурган Самаркандской области стал подполковник Джураев Фарход Эшбоевич.
Ранее сообщалось, что оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров заставил женщину раздеться и снял происходящее на камеру.
Как сообщают правоохранители, действия милиционера расценены как унижение чести и достоинства. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.