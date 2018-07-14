В Кемерово приступили к демонтажу сгоревшей "Зимней вишни"

Пожар в ТЦ произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из которых - дети. На месте "Зимней вишни" будет разбит памятный сквер.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Рабочие и спасатели приступили к первому этапу демонтажных работ в комплексе зданий сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, начав с разбора внешних элементов и подготовки площадки к заходу тяжелой техники, передает РИА Новости.

Комплекс зданий на проспекте Ленина площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после пожара признали аварийным из-за сгоревших несущих конструкций. В пятницу врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими, которые отметили, что "Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью людей. По итогам встречи было подписано соглашение о ликвидации ТЦ с 14 июля.

К зданию, территория которого по-прежнему огорожена бетонным забором, прибыли рабочие и специалисты Кемеровской службы спасения. Сейчас они ведут подготовительные работы: снимают с внешних стен торгового центра оставшиеся вывески, разбирают внешние элементы, включая рекламный экран с бегущей строкой, обследуют вентиляцию и другое оборудование для последующего демонтажа. Как пояснили РИА Новости в мэрии города, им предстоит большой объём предварительных работ, в том числе вывоз строительного мусора и подготовку территории для "большой" техники.

© Sputnik / Александр Кряжев Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Как ранее сообщила областная администрация, к 19 июля в Кемерово должна прибыть специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. По предварительным оценкам, каждый этап демонтажа займет более месяца.

На месте ТЦ, согласно результатам опроса пострадавших, родственников погибших и местных жителей, будет разбит памятный сквер. Два варианта его проекта уже подготовлено, третий находится в разработке. Одним из элементов сквера станет памятный арт-объект - кованное из металла вишневое дерево, которое изготовили кузнецы с Урала.