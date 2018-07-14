15:49 14 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

В Кемерово приступили к демонтажу сгоревшей "Зимней вишни"

© Sputnik / Александр Патрин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Трагедия в Кемерово (27)
5 0 0

Пожар в ТЦ произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из которых - дети. На месте "Зимней вишни" будет разбит памятный сквер.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Рабочие и спасатели приступили к первому этапу демонтажных работ в комплексе зданий сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, начав с разбора внешних элементов и подготовки площадки к заходу тяжелой техники, передает РИА Новости.

Наручники на столе
© Flickr/ Jordan Gillespie
Арестован спасатель, который контролировал тушение пожара в "Зимней вишне"

Комплекс зданий на проспекте Ленина площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после пожара признали аварийным из-за сгоревших несущих конструкций. В пятницу врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими, которые отметили, что "Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью людей. По итогам встречи было подписано соглашение о ликвидации ТЦ с 14 июля.

К зданию, территория которого по-прежнему огорожена бетонным забором, прибыли рабочие и специалисты Кемеровской службы спасения. Сейчас они ведут подготовительные работы: снимают с внешних стен торгового центра оставшиеся вывески, разбирают внешние элементы, включая рекламный экран с бегущей строкой, обследуют вентиляцию и другое оборудование для последующего демонтажа. Как пояснили РИА Новости в мэрии города, им предстоит большой объём предварительных работ, в том числе вывоз строительного мусора и подготовку территории для "большой" техники.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik / Александр Кряжев
Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Как ранее сообщила областная администрация, к 19 июля в Кемерово должна прибыть специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. По предварительным оценкам, каждый этап демонтажа займет более месяца.

На месте ТЦ, согласно результатам опроса пострадавших, родственников погибших и местных жителей, будет разбит памятный сквер. Два варианта его проекта уже подготовлено, третий находится в разработке. Одним из элементов сквера станет памятный арт-объект - кованное из металла вишневое дерево, которое изготовили кузнецы с Урала.

Тема:
Трагедия в Кемерово (27)
Теги:
Пожар, ТЦ "Зимняя вишня", Кемерово



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Как раскрыли коррупционную схему Туробжона Джураева
Узбекистан на АрМи-2018
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054