ДПС Душанбе получила 20 новых скутеров из Узбекистана

Новые скутеры должны удвоить эффективность деятельности патрульно-постовой службы столицы Таджикистана в деле обеспечения порядка на улицах города.

ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Батальону патрульно-постовой дорожной службы Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе выдали 20 новых современных скутеров, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как уточняется, скутеры были произведены в Узбекистане.

Все они являются экономичными и рассчитаны на потребление 6 литров бензина на 600 километров, отмечается в сообщении.

Батальон посетил глава столичного УМВД Шариф Назарзода, который напутствовал служащих к дисциплине, честной и добросовестной службе.

Была выражена надежда, что новые скутеры удвоят эффективность деятельности столичной патрульно-постовой службы в деле обеспечения порядка на улицах города.