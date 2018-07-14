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Воспитательница детсада уронила кастрюлю с супом на шестилетнюю девочку

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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45801

У малышки ожоги лица второй и третьей степени, а также рассечение в области левого века.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Узбекистане воспитательница детского сада уронила кастрюлю с горячим супом на шестилетнюю девочку, говорится на официальной странице МДО Узбекистана в Facebook.

В Андижанской области за халатность уволены заведующая, завскладом и два повара детского сада
Министерство дошкольного образования
Сотрудники детсада в Андижанской области уволены из-за задержки обеда

В Министерстве дошкольного образования сообщили подробности случившегося. Перед подачей обеда помощница воспитателя, не заметив подбежавшую девочку, натолкнулась на нее и опрокинула на ребенка кастрюля с горячим супом. Из-за неосторожности работника образовательного учреждения малышка получила ожоги лица второй и третьей степени, а также рассечение в области левого века.

Позднее выяснилось, что руководство десада не стало вызывать скорую помощь и не оповестило о произошедшем Районный отдел дошкольного образования.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время воспитательница уволена, идет разбирательство по вопросу квалификации персонала детского сада.

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Теги:
Дошкольное образование, детский сад, Узбекистан



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