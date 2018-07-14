Узбекистан и Россия обсудили открытие филиала МГИМО в Ташкенте

Стороны решали, по каким направления будут готовить студентов в будущем филиале.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Москве заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов встретился с проректором Московского государственного института международных отношений МИД России Артемом Мальгиным. Об этом сообщает узбекский МИД.

Стороны обсудили открытие филиала МГИМО в узбекской столице. Речь шла о том, по каким направления будут готовить студентов в будущем филиале.

В этот же день Абдувахитов и посол Узбекистана Бахром Ашрафханов приняли участие в церемонии закрытия двухнедельной образовательной программы МГИМО по направлению "Международная журналистика, культурная дипломатия и связи с общественностью" для студентов Университета мировой экономики и дипломатии.