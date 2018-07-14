Юлдашев: реклама в Ташкенте должна стать креативной и полезной людям

Дискуссия на тему внедрения дизайн-кода в Ташкенте и других городах состоялась 13 июля в центральном парке столицы.

По мнению Юлдашева, внедрение дизайн-кода города - неизбежный этап для всех без исключения мировых столиц.

"И мы тоже к этому пришли. Это как одежда: когда человек приобретает новый социальный статус, меняется его облик, одежда, окружение. То же происходит и с городами. Мы растем, развиваемся, улучшаемся, это нормально", — отметил представитель рекламной отрасли.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Юлдашев о том, кто победит в противостоянии реклама — город

Он привел пример ВДНХ, когда в 90-е годы выставочный комплекс напоминал огромный рынок. Зато сейчас это одно из любимых мест отдыха москвичей и туристов.

"То же самое происходит и в Ташкенте. Посмотрите фотографии 15-летней давности центральных улиц города и сравните с тем, как они выглядят сейчас. Ошеломляющая разница! " – утверждает эксперт.

По словам Юлдашева, главной проблемой современного Ташкента остается незаконно размещенная внешняя реклама.

"Все, что мы сейчас наблюдаем на фасадах зданий Ташкента – это незаконная реклама, которая превратила эти фасады просто в визуальный хаос. Нам предстоит очистить от этой рекламы наши уникальные дома", — подчеркнул глава Ассоциации.

Председатель ассоциации подчеркивает, необходимо прийти к повышению эффективности сокращенного рекламного поля, и призывает к инновационным решениям в рекламной отрасли, что позволит не только сэкономить пространство, но и включить в рекламные конструкции дополнительные функции.

"Реклама должна пойти навстречу людям, они должны понимать, что это им полезно. Если у рекламной конструкции можно будет зарядить телефон, посмотреть погоду или подключиться к интернету, если на остановках появятся банкоматы или автоматы с напитками – все это улучшит отношение горожан к рекламе, они поймут пользу этих конструкций", — добавил Юлдашев.

Эксперт обращает внимание на то, что внедрять дизайн-код в городскую среду властям необходимо системно. Со своей стороны рекламщики готовы искать инновационные и креативные подходы в производстве и размещении рекламы.