21:37 14 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск

Юлдашев: реклама в Ташкенте должна стать креативной и полезной людям

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Председатель Ташкентской рекламной ассоциации Анвар Юлдашев объяснил, почему настало время менять облик узбекской столицы и какие инновации необходимы узбекской рекламе.

Дискуссия на тему внедрения дизайн-кода в Ташкенте и других городах состоялась 13 июля в центральном парке столицы. 

По мнению Юлдашева, внедрение дизайн-кода города - неизбежный этап для всех без исключения мировых столиц.

"И мы тоже к этому пришли. Это как одежда: когда человек приобретает новый социальный статус, меняется его облик, одежда, окружение. То же происходит и с городами. Мы растем, развиваемся, улучшаемся, это нормально", — отметил представитель рекламной отрасли.

Председатель Ташкентской рекламной ассоциации Анвар Юлдашев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Юлдашев о том, кто победит в противостоянии реклама — город

Он привел пример ВДНХ, когда в 90-е годы выставочный комплекс напоминал огромный рынок. Зато сейчас это одно из любимых мест отдыха москвичей и туристов.

"То же самое происходит и в Ташкенте. Посмотрите фотографии 15-летней давности центральных улиц города и сравните с тем, как они выглядят сейчас. Ошеломляющая разница! " – утверждает эксперт.

По словам Юлдашева, главной проблемой современного Ташкента остается незаконно размещенная внешняя реклама.

"Все, что мы сейчас наблюдаем на фасадах зданий Ташкента – это незаконная реклама, которая превратила эти фасады просто в визуальный хаос. Нам предстоит очистить от этой рекламы наши уникальные дома", — подчеркнул глава Ассоциации.

Председатель ассоциации подчеркивает, необходимо прийти к повышению эффективности сокращенного рекламного поля, и призывает к инновационным решениям в рекламной отрасли, что позволит не только сэкономить пространство, но и включить в рекламные конструкции дополнительные функции.

Лекция экспертов института Стрелка о роли дизайн-кодов городов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как рекламой не "убить" чудеса света: урбанисты о роли дизайн-кода городов

"Реклама должна пойти навстречу людям, они должны понимать, что это им полезно. Если у рекламной конструкции можно будет зарядить телефон, посмотреть погоду или подключиться к интернету, если на остановках появятся банкоматы или автоматы с напитками – все это улучшит отношение горожан к рекламе, они поймут пользу этих конструкций", — добавил Юлдашев.

Эксперт обращает внимание на то, что внедрять дизайн-код в городскую среду властям необходимо системно. Со своей стороны рекламщики готовы искать инновационные и креативные подходы в производстве и размещении рекламы.

Теги:
Реклама



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Выставка Салиджона Маматкулова Зеркало души
Здесь встречаются традиции и современность: выставка "Зеркало души"
Лекция экспертов института Стрелка о роли дизайн-кодов городов
Как рекламой не "убить" чудеса света: урбанисты о роли дизайн-кода городов
Узбекистан на АрМи-2018
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054