В УБДД Ташкента появился новый руководитель

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Должность начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента получил Бекмурод Абдуллаев, сообщает UzNews со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ранее Абдуллаев возглавлял Управление охраны узбекской столицы.
Бывший глава УБДД Ташкента Барат Маменов оставил свой пост еще в мае. До назначения Абдуллаева обязанности руководителя исполнял первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев.