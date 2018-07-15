В ГУВД Ташкента опровергли информацию о назначении Абдуллаева главой УБДД

Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента не располагает информацией о данном кадровом назначении.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В ГУВД Ташкента опровергли информацию о назначении Бекмурода Абдуллаева главой УБДД.

"Ряд сайтов со ссылкой на электронное СМИ Uznews.uz опубликовал информацию о назначении начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента. Центр не располагает информацией о данном кадровом назначении", - говорится в сообщении.

Бывший глава УБДД Ташкента Барат Маменов оставил свой пост еще в мае. Обязанности руководителя временно взял на себя первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев.