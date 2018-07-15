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Сотрудники МВД Узбекистана

В Узбекистане проверят региональные ОВД после случая в Каттакургане

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Напомним, оперативник Санат Умаров задержал женщину на рынке по подозрению в краже, во время допроса милиционер заставил ее раздеться догола и заснял происходящее на камеру.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Генеральная прокуратура и МВД Узбекистана после случая в ОВД Каттакургана организовали рабочую группу во главе с министром внутренних дел генерал-майором Пулатом Бобожоновым, которая проверит работу органов внутренних дел по всей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Узбекские милиционеры возле дома
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Напомним, оперативник Санат Умаров задержал женщину на рынке по подозрению в краже, во время допроса милиционер заставил ее раздеться догола и заснял происходящее на камеру.

Также МВД Узбекистана сообщило о завершении служебной проверки в отношении сотрудников ОВД Каттакургана, в результате которой уволены восемь человек.

Своих должностей лишились начальник ОВД Каттакургана Ильяс Абдукаххаров, его первый заместитель Иззатилло Худжамқулов, заместитель начальника по кадрам Зафар Шералиев, начальник Управления уголовного розыска ОВД Каттакургана Алишер Шукуров, дежурный, старший инспектор городского ОВД Насим Алиев, помощник дежурного Жахонгир Шодиев, инспектор профилактики ОВД Каттакургана Шамшод Тухтаев.

Умаров не только уволен, но и взят под стражу. Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.

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Теги:
Самаркандская область



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