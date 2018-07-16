Бассейн и бегущая волна: новый аквапарк открылся в Ташкенте

Церемония открытия развлекательного центра Oasis состоялась в июле, он сможет одновременно принять более двух тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте 14 июля открылся новый аквапарк Oasis, сообщается на странице хокимията в Facebook.

Он расположен между зданием областной больницы и жилым комплексом Green City неподалеку от станций метро "Новза" и "Миллий бог".

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте открылся новый аквапарк

На территории развлекательного центра – фонтаны, большой бассейн площадью в 2000 квадратных метров, а также 235-метровая искусственно-бегущая волна.

"Аквапарк Oasis может одновременно принять более 2000 человек. Аквапарк оборудован современными душевыми кабинками и раздевалками, здесь имеются детский и семейный бассейны, зона фудкорта, душ из огромного переломного ведра", - говорится в сообщении администрации города.

Каждый из бассейнов оснастили фильтрами, они гарантируют чистоту и прозрачность воды.