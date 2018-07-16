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В Ташкенте прекратилось аналоговое телевещание

Sputnik
Общество
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В аналоговом формате до сих пор передавались государственные телеканалы "Узбекистан", "Ёшлар", "Спорт" и "Ташкент".

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Наземное аналоговое телевещание прекратилось в Ташкенте с 15 июля, до конца года это произойдет во всех оставшихся регионах Узбекистана, сообщили в Центре радиосвязи, радиовещания и телевидения.

В аналоговом формате до сих пор передавались государственные телеканалы "Узбекистан", "Ёшлар", "Спорт" и "Ташкент".

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© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
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По графику, утвержденному постановлением правительства в июле прошлого года, аналоговое телевещание прекратилось в Андижанской, Ферганской, Наманганской и Ташкентской областях с 15 января, с 15 апреля — в Сырдарье, с 15 мая — в Джизакской, с 1 июня — в Самаркандской, с 15 июня — в Бухарской и Навоийской областях, с 1 июля — в Хорезмской области. В удаленных и труднодоступных населенных пунктах этих регионов отключение началось с июля.




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