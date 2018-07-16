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Точки доступа Wi-Fi-интернета в публичных местах

Обязательную идентификацию пользователей Wi-Fi введут в октябре

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Приказ об этом зарегистрирован в Министерстве юстиции Узбекистана 10 июля и вступит в силу 12 октября.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В октябре в Узбекистане вводят обязательную идентификацию пользователей Wi-Fi, сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедходжаева 10 июля зарегистрировали в Министерстве юстиции, он вступит в силу 12 октября.

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© Sputnik / Стрингер
В самолетах "Узбекских авиалиний" появится Wi-Fi

Как уточняется в тексте документа, доступ к интернету пользователи смогут получить только после определения личности и с ведением учета используемых веб-ресурсов.

Идентификация будет осуществляться по авиа- и железнодорожным билетам, номеру мобильного телефона, данным о регистрации в гостинице.

При этом организатор услуги сможет предоставлять ее как платно, так и безвозмездно, а продолжительность сессии доступа не должна превышать 24 часов.

В метро Ташкента Wi-Fi заработал в апреле 2018 года, он появился на двух станциях – "Пахтакор" и "Алишер Навои", а в декабре этого года сеть появится и в самолетах "Узбекских авиалиний".

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Теги:
Метро, министерство, wi-fi



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