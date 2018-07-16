"Подари улыбку": акцию для детей из Дома милосердия провели в Намангане

Воспитанников учреждения вывезли в летнюю резиденцию, волонтеры устроили для них представление и игры.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Наманганской области волонтеры группы "Подари улыбку" устроили праздник для детей из Дома милосердия №26, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Около 7:00 дети поехали на арендованном автобусе в летнюю резиденцию в Гаву.

Волонтеры устроили для воспитанников соревнования по настольному теннису и дискуссию на тему чемпионата мира в России. Затем дети поиграли и в футбол.

На берегу реки участники провели пленэр – нарисовали окружающий пейзаж и картины на свободную тему.

Еще одним номером программы стали веселые эстафеты, к ним присоединились и педагоги.

Они прыгали через обруч и соревновались в беге.

На обед детям и взрослым предложили узбекский плов.

В Узбекистане проводится множество программ по помощи детям-сиротам.

Летом им представляют льготные путевки в оздоровительные лагеря, после выпуска из детских домов – бесплатное жилье.