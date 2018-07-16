"Подари улыбку": акцию для детей из Дома милосердия провели в Намангане

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Наманганской области волонтеры группы "Подари улыбку" устроили праздник для детей из Дома милосердия №26, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Около 7:00 дети поехали на арендованном автобусе в летнюю резиденцию в Гаву.
Волонтеры устроили для воспитанников соревнования по настольному теннису и дискуссию на тему чемпионата мира в России. Затем дети поиграли и в футбол.
На берегу реки участники провели пленэр – нарисовали окружающий пейзаж и картины на свободную тему.
Еще одним номером программы стали веселые эстафеты, к ним присоединились и педагоги.
Они прыгали через обруч и соревновались в беге.
На обед детям и взрослым предложили узбекский плов.
В Узбекистане проводится множество программ по помощи детям-сиротам.
Летом им представляют льготные путевки в оздоровительные лагеря, после выпуска из детских домов – бесплатное жилье.