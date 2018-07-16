Азимжон Назаров назначен замминистра инновационного развития

В прошлом он долгие годы руководил частной консалтинговой фирмой, предоставляющей услуги в сфере сельского и водного хозяйства.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Азимжон Назаров назначен заместителем министра инновационного развития.

Ранее он работал в министерстве начальником управления исследований и внедрения инноваций в реальный сектор экономики, а также исполняющим обязанности замминистра инновационного развития, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Мининноваций.

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Азимжон Назаров окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а также Техасский университет сельского хозяйства и механики.

Более 10 лет руководил частной консалтинговой фирмой, предоставляющей услуги в сфере сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, социального обеспечения, использования возобновляемых источников энергии.

Участвовал в разработке проекта стратегии инновационного развития Узбекистана до 2021 года.