Азимжон Назаров назначен замминистра инновационного развития

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Азимжон Назаров назначен заместителем министра инновационного развития.
Ранее он работал в министерстве начальником управления исследований и внедрения инноваций в реальный сектор экономики, а также исполняющим обязанности замминистра инновационного развития, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Мининноваций.
Более 10 лет руководил частной консалтинговой фирмой, предоставляющей услуги в сфере сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, социального обеспечения, использования возобновляемых источников энергии.
Участвовал в разработке проекта стратегии инновационного развития Узбекистана до 2021 года.