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Операция в клинике урологии

Центр нефрологии и трансплантации почки появится в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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В стране назрел ряд проблем, препятствующих оказанию полноценной и своевременной медицинской помощи больным, которые нуждаются в гемодиализе, отмечается в постановлении президента.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки откроется на базе Ташкентской городской нефрологической больницы, следует из постановления президента Узбекистана от 12 июля.

В стране назрел ряд проблем, препятствующих оказанию полноценной и своевременной медицинской помощи больным, которые нуждаются в гемодиализе, следует из документа.

"Признать деятельность Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оказанию нефрологической и гемодиализной помощи населению неудовлетворительной", - говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что общее количество мест в медучреждениях для получения гемодиализа гораздо ниже реальной потребности, более половины подразделений гемодиализа расположены в неприспособленных помещениях, а большинство гемодиализных машин превысило установленный срок эксплуатации.

В республике также внедрены единые стандарты и протоколы лечения больных с терминальной и острой почечной недостаточностью, а также не налажена эффективная система ранней профилактики и своевременной диагностики нефрологических заболеваний, а также процедура отбора и направления пациентов на гемодиализ.

Отмечается острая нехватка врачей-нефрологов и специалистов по гемодиализу ввиду отсутствия единой программы по подготовке профильных кадров.

Для исправления ситуации министерство здравоохранения должно вплотную заняться организацией систематических медицинских осмотров населения с участием ведущих медспециалистов, повышением качества нефрологической медицинской помощи населению на областном и районном уровнях, внедрением единых стандартов и протоколов диагностики и лечения почечных заболеваний у взрослых и детей.

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Информационная служба Министерства здравоохранения
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С 2019/2020 учебного года по специальностям "нефрология" и "детская нефрология" откроются направления магистратуры и клинической ординатуры. На базе вновь создаваемого центра нефрологии и трансплантации почки появится кафедра "Нефрология, гемодиализ и трансплантация почки» Ташкентского института усовершенствования врачей.

Запланировано также внедрение единого электронного регистра учета и мониторинга больных с хронической почечной недостаточностью.

Гемодиализное оборудование в ближайшие три месяца проверят на предмет исправности и разработают план по его ремонту, замене и расширению сети гемодиализных учреждений.

Для защиты прав и интересов лиц, больных хронической почечной недостаточностью, создается "Диализное общество Узбекистана".

Планируется локализация производства расходных материалов для проведения гемодиализа.




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