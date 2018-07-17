Безработным в Узбекистане помогут начать свой бизнес

Государство будет оплачивать расходы на регистрацию в качестве ИМ и микрофирм гражданам, которые стоят на учете по безработице в центрах занятости.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане с 1 августа за счет средств Фонда содействия занятости будет запущена система страхования по безработице.

В рамках системы будут предоставлены единовременные субсидии безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, которые хотят начать предпринимательскую деятельность, на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм – в размере 2 минимальных заработных плат.

Постановлением предусмотрено, что субсидии будут выделяться организациям, принявшим на работу лиц из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, сверх установленного зарезервированного минимального количества (квоты), – в размере 2 минимальных заработных плат ежемесячно за каждого принятого работника, с условием сохранения занятости принятых на работу лиц данной категории в течение не менее 12 месяцев с даты превышения минимального количества (квоты).

Также согласно документу работодателям будут компенсированы затраты на профессиональное обучение и повышение квалификации работников из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, принятых на работу по направлению центров содействия занятости населения, – в размере 3 минимальных заработных плат на каждого работника.