14:34 17 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Конкурс среди подразделений спецназа Зеленая тропа

Узбекские военные приехали на конкурс "Зеленая тропа" в Псков

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

Соревнования включают в себя более 20 этапов, каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Узбекские военные приехали на конкурс "Зеленая тропа - 2018" в Псков, в ходе которого военнослужащие войск специального назначения покажут свои профессиональные умения и продемонстрируют боевую выучку.

Военнослужащие Минобороны Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях
Министерство обороны РУз
Военнослужащие Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях
В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющих не только сухопутные войска, но и флот, а также ВДВ, сообщает официальный портал города Пскова.

Чтобы продемонстрировать свои умения, в Псковскую область приехали команды из соседних стран, таких, как Армения, Казахстан и Беларусь. За играми наблюдают военные из Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики.

Узбекистан на АрМи-2018
© Sputnik /
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры
Соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО и включают в себя более 20 этапов. Всем участникам нужно будет показать не только уровень личной подготовки, но и сплоченность при прохождении групповых этапов соревнований. Военные представят свои умения в различных областях: в физической, боевой, медицинской, инженерной подготовке и в знании военной топографии.

В общей сложности для выполнения всех этапов соревнований каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов. Главным испытанием на выносливость станут марш-броски на дистанции 10 и 30 километров. Мероприятие продлится до 26 июля.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мечеть Гейдара в Баку
    Вопрос формулировки

    В Азербайджане предлагают отказаться от терминов "исламский радикализм" и "религиозный экстремизм".

  • Грибы лисички в корзине, архивное фото
    Тихая охота

    В белорусских лесах уже успели собрать урожай земляники и малины и очень ждут грибов. Sputnik выяснил, что сдают белорусы в райпо и сколько на этом зарабатывают.

  • Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия
    Месяц праздника

    Sputnik Абхазия решил еще раз вспомнить, как проходили футбольные вечера в фан-зоне болельщиков в Сухуме во время чемпионата мира-2018.

  • Студенты, Ереван, архив
    Кризис образования

    Почему вузы в Армении находятся в кризисе и при чем здесь 12-летняя система образования, рассказал эксперт.

  • Выступление группы Би-2
    День выборов

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии признало, что на концерте группы "Би-2" не было агитации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Уже не секретная тюрьма

    Литовский адвокат уверен, что высшее руководство страны давит на судей, чтобы те не исполняли решение международных инстанций в деле о секретной тюрьме ЦРУ.

  • Водительское удостоверение
    Ваши документы!

    Гражданин Молдовы удивил даже видавших виды пограничников — полтора десятилетия он без проблем водил машину с поддельным удостоверением.

  • Ветеран Бесков Василий Николаевич
    Ровесник республики

    В Эстонии ветерану Великой Отечественной войны исполнилось сто лет – юбиляра не выдворяют из республики только по состоянию здоровья.

  • Ос-Багатар
    Памятник герою

    В Северной Осетии может появиться памятник национальному герою республики, последнему аланскому царю Ос-Багатару.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Футбольные болельщики в Париже радуются победе сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Водометы и разбитые витрины: во Франции бурно отметили победу на ЧМ
Кладбище советских денег обнаружили российские блогеры
Горы денег: российские блогеры отыскали миллиарды бесхозных рублей
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054