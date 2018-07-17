Узбекские военные приехали на конкурс "Зеленая тропа" в Псков

Соревнования включают в себя более 20 этапов, каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Узбекские военные приехали на конкурс "Зеленая тропа - 2018" в Псков, в ходе которого военнослужащие войск специального назначения покажут свои профессиональные умения и продемонстрируют боевую выучку.

Министерство обороны РУз Военнослужащие Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях

В соревнованиях принимают участие более 250 военнослужащих, представляющих не только сухопутные войска, но и флот, а также ВДВ, сообщает официальный портал города Пскова.

Чтобы продемонстрировать свои умения, в Псковскую область приехали команды из соседних стран, таких, как Армения, Казахстан и Беларусь. За играми наблюдают военные из Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики.

© Sputnik / Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соревнования проходят на полигоне отдельного соединения специального назначения ЗВО и включают в себя более 20 этапов. Всем участникам нужно будет показать не только уровень личной подготовки, но и сплоченность при прохождении групповых этапов соревнований. Военные представят свои умения в различных областях: в физической, боевой, медицинской, инженерной подготовке и в знании военной топографии.

В общей сложности для выполнения всех этапов соревнований каждой группе предстоит непрерывно выполнять специальные задачи в течение 100 часов. Главным испытанием на выносливость станут марш-броски на дистанции 10 и 30 километров. Мероприятие продлится до 26 июля.