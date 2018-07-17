UzAirways доставила болельщиков во Францию и Хорватию

Чартерные рейсы на Boeing 767 в Париж и Загреб 15 июля вместили по 480 пассажиров.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" 15 июля доставила болельщиков ЧМ по футболу во Францию и Хорватию, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Таким образом национальный авиаперевозчик Узбекистана в очередной раз внес вклад в организацию чемпионата мира по футболу.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 14 и 15 июля выполнила чартерные рейсы по маршруту Париж – Москва – Париж и Загреб – Москва – Загреб в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018.<…> После завершения финального матча, в котором Сборная Франция одержала победу и стала чемпионом мира, болельщики были доставлены из Москвы обратно на родину, в Париж", - уточняет авиакомпания.

В воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции победила Хорватию со счетом 4:2, команда вышла вперед на 38-й минуте.

Для французов это вторая победа на ЧМ за всю историю, впервые они вышли вперед в 1998 году на домашнем мундиале.

Чемпионат мира по футболу проходил в России в первый раз с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.