Чистый город: в Ташкенте приводят в порядок каналы

Сотрудники жилищно-коммунальных служб вывозят мусор с берегов и вычерпывают его со дна, власти сносят незаконные строения.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Ташкенте продолжается работа по приведению в порядок каналов, сообщает пресс-служба ГУВД.

Сотрудники коммунальных служб вывозят мусор с берегов и со дна, власти сносят незаконные постройки, которые закрывали виды на каналы.

Пресс-служба ГУВД Очистка каналов в Ташкенте

За последнее время в столице почистили канал Найман, протекающий через махаллю Дарё буйи в Сергелийском районе, занимаются берегами канала Бурижар в Яккасарайском районе.

"Загрязняют воду каналов сухие ветки, опавшая листва, пни и бревна растительности вдоль берега. Разросшиеся кустарники и деревья превратились в непроходимые заросли и стали "укромным приютом" для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Однако таких заброшенных мест остается все меньше. Яркий пример тому – каналы Бурижар и Найман", - говорится в сообщении.

Речь идет в основном о продуктах жизнедеятельности человека – старых покрышках, строительном мусоре, остатках с пикников, птичьем помете.

Создают проблемы и природные отходы – сухие ветки, опавшая листва, пни и бревна.