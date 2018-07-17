Чистый город: в Ташкенте приводят в порядок каналы

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Ташкенте продолжается работа по приведению в порядок каналов, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудники коммунальных служб вывозят мусор с берегов и со дна, власти сносят незаконные постройки, которые закрывали виды на каналы.
За последнее время в столице почистили канал Найман, протекающий через махаллю Дарё буйи в Сергелийском районе, занимаются берегами канала Бурижар в Яккасарайском районе.
"Загрязняют воду каналов сухие ветки, опавшая листва, пни и бревна растительности вдоль берега. Разросшиеся кустарники и деревья превратились в непроходимые заросли и стали "укромным приютом" для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Однако таких заброшенных мест остается все меньше. Яркий пример тому – каналы Бурижар и Найман", - говорится в сообщении.
Речь идет в основном о продуктах жизнедеятельности человека – старых покрышках, строительном мусоре, остатках с пикников, птичьем помете.
Создают проблемы и природные отходы – сухие ветки, опавшая листва, пни и бревна.