В Узбекистане займутся улучшением позиций в рейтингах свободы слова

Соответствующие меры власти примут в рамках улучшения инвестиционного климата в республике.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Власти Узбекистана займутся улучшением позиций в международных рейтингах свободы слова и прессы, говорится в указе президента Шавката Мирзиёева.

Законопроект "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" может вступить в силу в начале августа.

Несмотря на достигнутые темпы экономического роста, проводимые реформы, во многих международных рейтингах Узбекистан не входит даже в первую сотню стран, уточняется в документе.

Кроме того, в ближайшее время Узбекистан начнет продвигать бренды регионов страны через социальные сети.

Специалисты будут размещать рекламные ролики на ведущих телеканалах, фестивалях и форумах.

Ранее сообщалось о разработке привилегий для инвесторов в Узбекистане.