В Узбекистане займутся улучшением позиций в рейтингах свободы слова

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Власти Узбекистана займутся улучшением позиций в международных рейтингах свободы слова и прессы, говорится в указе президента Шавката Мирзиёева.
Законопроект "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" может вступить в силу в начале августа.
Несмотря на достигнутые темпы экономического роста, проводимые реформы, во многих международных рейтингах Узбекистан не входит даже в первую сотню стран, уточняется в документе.
Кроме того, в ближайшее время Узбекистан начнет продвигать бренды регионов страны через социальные сети.
Специалисты будут размещать рекламные ролики на ведущих телеканалах, фестивалях и форумах.
Ранее сообщалось о разработке привилегий для инвесторов в Узбекистане.