Уволены главврач роддома в Самарканде и несколько медработников

Во время проверки также освобождены от должности завполиклиникой и сотрудники роддома №2 в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. После служебной проверки в Пастдаргомском районном медицинском объединении и родильном доме №2 города Самарканда от занимаемой должности освобождены главный врач И. Хазраткулов и заведующий сельской семейной поликлиникой №28 Пастдаргомского района Т. Хакимов.

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Кроме того, строгие дисциплинарные меры приняты по отношению к акушеру-гинекологу роддома №2 М. Рашидовой, врачу общего профиля Ш. Мухиддиновой, патронажной медсестре Г. Хасановой и акушерке Д. Мардиевой. Акушер-гинеколог отдела гинекологии Д. Хасанова из-за безответственного подхода к здоровью матерей и детей освобождена от занимаемой должности.

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Приняты строгие дисциплинарные меры по отношению к еще одной группе работников данного роддома за то, что они выполняли свои служебные задачи не на должном уровне, равнодушно относились к здоровью больных, говорится в пресс-релизе Минздрава Узбекистана.

Во время проверки выяснилось, что некоторые врачи и медсестры медицинского учреждения смотрели сквозь пальцы на выполнение своих задач, служебного долга перед населением, слабо проводились работы, касающиеся охраны материнства и детства, патронажной службы.