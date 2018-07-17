У природы нет плохой погоды: узбекистанцев предупредили о жаре

Министерство чрезвычайных ситуаций просит жителей не выходить без необходимости на улицы и снизить физические нагрузки.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана предупредило жителей республики об аномальной жаре, сообщает пресс-служба МЧС.

Узбекистанцев просят не выходить на улицы без необходимости и снизить до минимума физические нагрузки.

"В связи с изложенным просим соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума", - пишут специалисты.

По данным Узгидромета, с 19 по 23 июля в Узбекистан через Туркменистан придет сухой и очень жаркий воздух из Ирана.

Температура воздуха на 5-7 градусов превысит среднемноголетние значения.

В дневные часы воздух прогреется до 40-43 градусов.

В Бухарской, Навойиской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 44-45 градусов.